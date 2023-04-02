В Москве могут радикально решить проблему собачьего кала в «Сокольниках» Из-за непорядочных собачников вход с животными в московский парк «Сокольники» могут закрыть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муниципальные депутаты района Сокольники и городские чиновники в Москве рассматривают среди прочих версий возможность полного запрета выгула животных в местном парке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На встрече с депутатами жители пожаловались на обилие собачьих экскрементов в месте городского отдыха. Иные культурные меры не дают каких-либо результатов.

Эта проблема уже четыре года длится, я, как собачник, регулярно хожу в парк, но проблема не решается. Реально что-то можно с этим сделать? У меня две пары ботинок, я постоянно меняю их после прогулки, — пожаловался один из горожан.

Идея полного запрета на выгул собак принадлежит директору парка. Но для того чтобы принять такое решение, необходимо собрать подписи жителей района.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил прописать в обязанностях застройщиков предусматривать площадки для выгула собак при строительстве новых многоэтажных зданий. От отметил, что этот вопрос давно пытаются решить на муниципальном уровне. Парламентарий подчеркнул, что запрос на собачьи площадки есть не только у владельцев домашних животных, но и у других жителей.