Какао по-мексикански: рецепт, который согреет лучше любого кофе

Традиционное мексиканское какао — это насыщенный, согревающий напиток с глубоким вкусом и ароматом специй, который отличается от привычного сладкого какао. Его готовят из настоящего какао-порошка с добавлением перца чили, корицы и других пряностей. Этот напиток не просто согревает в холодную погоду, но и заряжает энергией благодаря натуральным тонизирующим свойствам.

В сотейнике смешивают 2 ст. л. качественного какао-порошка, 1 ст. л. сахара, щепотку соли, 0,5 ч. л. корицы и щепотку молотого перца чили. Постепенно вливают 200 мл горячего молока, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Нагревают на медленном огне, не доводя до кипения. В самом конце добавляют 0,5 ч. л. ванильного экстракта и 20 г темного шоколада для большей густоты. Взбивают венчиком до появления легкой пенки.

