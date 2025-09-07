Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 15:25

Какао по-мексикански: рецепт, который согреет лучше любого кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Традиционное мексиканское какао — это насыщенный, согревающий напиток с глубоким вкусом и ароматом специй, который отличается от привычного сладкого какао. Его готовят из настоящего какао-порошка с добавлением перца чили, корицы и других пряностей. Этот напиток не просто согревает в холодную погоду, но и заряжает энергией благодаря натуральным тонизирующим свойствам.

В сотейнике смешивают 2 ст. л. качественного какао-порошка, 1 ст. л. сахара, щепотку соли, 0,5 ч. л. корицы и щепотку молотого перца чили. Постепенно вливают 200 мл горячего молока, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Нагревают на медленном огне, не доводя до кипения. В самом конце добавляют 0,5 ч. л. ванильного экстракта и 20 г темного шоколада для большей густоты. Взбивают венчиком до появления легкой пенки.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

напитки
Мексика
какао
специи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны опровергли факт удара по зданию украинского кабмина в Киеве
Назван регион, который может стать частью буферной зоны между РФ и Украиной
Слова главы британского генштаба о России удивили журналиста
Россиянина выбрали самым непробиваемым вратарем в НХЛ
Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем
Эрдоган обратился к Пескову в Пекине на турецком языке
Кейт Миддлтон вернула своим волосам родной цвет
В Минобороны РФ назвали преимущество спутниковой группировки армии России
В Венгрии отреагировали на новые удары ВСУ по «Дружбе»
Назван возможный ответ РФ на ввод войск ЕС на Украину до заключения мира
Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии
Сильнейшие подземные толчки потрясли запад Турции
«Русская община» нашла пропавшую девочку в Волгограде: что случилось
Одна из стран Евросоюза собирается переоборудовать станции метро в убежища
Мощный ливень парализовал Сочи
Появилось фото разрушений в здании кабмина Украины после пожара
Премьера Японии назвали жертвой «проклятия рукопожатий» Зеленского
Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве
В Кремле рассказали, как Си Цзиньпин встретил Путина на саммите ШОС
В Минобороны раскрыли цели ударов в Киеве
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.