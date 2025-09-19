Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:17

Какао по-французски: рецепт, который превратит обычный напиток в шикарный десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какао по-французски — это изысканный напиток, который кардинально отличается от привычного растворимого варианта своей густой текстурой и насыщенным вкусом. Сочетание качественного какао-порошка, сливок и щепотки корицы создает неповторимый десертный напиток. Этот рецепт превращает обычное какао в настоящее удовольствие, которое согревает и поднимает настроение.

Для приготовления настоящего французского какао потребуется 500 мл молока жирностью 3,2%, 100 мл жирных сливок, 3 ст. л. качественного какао-порошка, 2 ст. л. сахара, щепотка корицы и ванильный экстракт по вкусу. В сотейнике смешивают какао с сахаром, постепенно добавляют холодное молоко, постоянно помешивая венчиком. Нагревают на медленном огне, не доводя до кипения. Добавляют сливки, корицу и ваниль, прогревают еще 2-3 минуты. Ключевой секрет — использование венчика для взбивания, который насыщает напиток воздухом и создает нежную пенку. Подают какао в предварительно прогретых чашках, украсив взбитыми сливками и тертым шоколадом. Напиток получается бархатистым, с идеальным балансом горьковатого шоколадного вкуса и сладости.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

