29 октября 2025 в 09:10

Как я навсегда забыла о грязной вентиляции: гениальный способ очистки без снятия решетки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Знакомая ситуация? Открываете шкафчик над раковиной, а там — вентиляционная решетка, покрытая слоем жира и пыли. И так хочется ее отмыть, но мысль о демонтаже отбивает всякое желание браться за дело. А я нашла способ, который перевернул мое представление об уборке!

Девочки, хочу поделиться с вами своим открытием. Больше никаких танцев с бубном вокруг снятия решетки и замачивания в едких растворах. Все, что нужно для идеальной чистоты, — это старая зубная щетка и обычная влажная салфетка. Представляете?

Как я это делаю? Берете щетку, которую уже не используете для зубов, и оборачиваете ее влажной салфеткой. Главное, чтобы салфетка была плотной — не расползлась в процессе. И вот чудо — у вас в руках появляется волшебный инструмент, который проникает в самые труднодоступные уголки решетки.

Щетина вычищает грязь из ячеек, а салфетка впитывает весь жир. Протираете решетку, и она прямо на глазах становится чистой. Если салфетка загрязнилась — просто меняете на новую. Вся процедура занимает считаные минуты!

Этот способ не только экономит время, но и бережет ваши нервы. Больше никаких мучений с откручиванием креплений и последующей установкой. Регулярно используя этот метод, вы забудете о толстом слое жира на вентиляции. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Ранее сообщалось, что если у вас внезапно закончились губки для посуды, а купить новую нет возможности, есть простое решение. Старый тюль — идеальная альтернатива обычным губкам.

