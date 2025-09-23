Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 15:04

Как сделать даже самое жесткое мясо нежным без усилий: простой секрет с луком, который работает всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При покупке мяса не всегда удается выбрать удачный кусок: иногда он оказывается жестким и плохо поддается приготовлению. Но это легко исправить — есть способ, который делает волокна мягкими и нежными, словно они тают во рту.

Метод подходит для любого вида мяса — будь то говядина, свинина, баранина или птица. Секрет заключается в действии кислот, которые размягчают волокна и меняют текстуру.

Главный ингредиент — обычный лук
Для мягкости нужен не сам овощ, а его сок. Получить его можно несколькими способами:

  • пропустить лук через соковыжималку;
  • натереть на терке или измельчить в блендере, затем отжать через марлю;
  • нарезать, слегка посолить и размять руками — сочный лук быстро даст сок.

Как использовать луковый сок
Добавьте его в любой маринад. Чтобы усилить эффект, можно смешать сок с небольшим количеством газированной минералки — пузырьки помогут равномернее распределить вкус и быстрее размягчить мясо.

После маринования мясо можно готовить любым способом — запекать, жарить или тушить. В результате оно получится нежным и ароматным, без малейшей жесткости.

