Как сделать даже самое жесткое мясо нежным без усилий: простой секрет с луком, который работает всегда

При покупке мяса не всегда удается выбрать удачный кусок: иногда он оказывается жестким и плохо поддается приготовлению. Но это легко исправить — есть способ, который делает волокна мягкими и нежными, словно они тают во рту.

Метод подходит для любого вида мяса — будь то говядина, свинина, баранина или птица. Секрет заключается в действии кислот, которые размягчают волокна и меняют текстуру.

Главный ингредиент — обычный лук

Для мягкости нужен не сам овощ, а его сок. Получить его можно несколькими способами:

пропустить лук через соковыжималку;

натереть на терке или измельчить в блендере, затем отжать через марлю;

нарезать, слегка посолить и размять руками — сочный лук быстро даст сок.

Как использовать луковый сок

Добавьте его в любой маринад. Чтобы усилить эффект, можно смешать сок с небольшим количеством газированной минералки — пузырьки помогут равномернее распределить вкус и быстрее размягчить мясо.

После маринования мясо можно готовить любым способом — запекать, жарить или тушить. В результате оно получится нежным и ароматным, без малейшей жесткости.

