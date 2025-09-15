Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:19

Кныши с картофельной начинкой: старинный рецепт в новом исполнении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Название кнышей уходит корнями к древнерусскому слову «кныш», означавшему ком или шишку. И действительно, эти румяные пирожки, слегка приплюснутые сверху, напоминают округлые шишечки.

Секрет их вкуса — в особом бездрожжевом тесте на растительном масле с добавлением уксуса. Благодаря этой технологии, известной еще нашим прабабушкам, пирожки приобретают слоистость и нежность.

Ингредиенты для теста

  • мука пшеничная — 350–400 г
  • масло растительное — 100 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — 1/2 ч. л.
  • уксус 9% — 1 ч. л.
  • вода холодная — 125 мл
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки

  • Картофель — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Укроп свежий — 3–4 веточки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление пошагово

1. Замешивание теста.

Просейте муку с солью и разрыхлителем. В отдельной миске соедините воду, масло и яйцо, взбейте венчиком. Добавьте уксус, перемешайте и постепенно введите сухие ингредиенты. Вымесите упругое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.

2. Подготовка начинки.

Отварите картофель до мягкости, разомните в пюре. Лук обжарьте до прозрачности и добавьте к картофелю вместе с маслом, молоком и рубленым укропом. Приправьте солью и перцем, перемешайте и остудите.

3. Формирование рулета.

Разделите тесто на две части. Одну раскатайте в тонкий пласт. Выложите начинку полосой по краю и сверните рулет. Сделайте легкую разметку тупой стороной ножа и скрутите рулет как фантик. Разрежьте по линиям, защипните края, слегка придавите заготовки ладонью и сделайте углубление сверху.

4. Выпечка.

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите кныши на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность смесью желтка и молока. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки.

Готовые кныши подают теплыми, но они остаются вкусными и после остывания. Их нежное тесто и ароматная картофельная начинка делают блюдо универсальным — от семейного ужина до праздничного стола.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки уверены, что после закрутки банки нужно ставить крышками вниз. Кажется, что так продукты лучше сохраняются, но на деле всё зависит от типа крышки. Неправильный способ может привести к порче заготовок или даже повредить стеклянную тару.

