Кныши с картофельной начинкой: старинный рецепт в новом исполнении

Название кнышей уходит корнями к древнерусскому слову «кныш», означавшему ком или шишку. И действительно, эти румяные пирожки, слегка приплюснутые сверху, напоминают округлые шишечки.

Секрет их вкуса — в особом бездрожжевом тесте на растительном масле с добавлением уксуса. Благодаря этой технологии, известной еще нашим прабабушкам, пирожки приобретают слоистость и нежность.

Ингредиенты для теста

мука пшеничная — 350–400 г

масло растительное — 100 мл

яйцо — 1 шт.

соль — 1/2 ч. л.

уксус 9% — 1 ч. л.

вода холодная — 125 мл

разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки

Картофель — 700 г

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное — 100 г

Молоко — 100 мл

Укроп свежий — 3–4 веточки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление пошагово

1. Замешивание теста.

Просейте муку с солью и разрыхлителем. В отдельной миске соедините воду, масло и яйцо, взбейте венчиком. Добавьте уксус, перемешайте и постепенно введите сухие ингредиенты. Вымесите упругое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.

2. Подготовка начинки.

Отварите картофель до мягкости, разомните в пюре. Лук обжарьте до прозрачности и добавьте к картофелю вместе с маслом, молоком и рубленым укропом. Приправьте солью и перцем, перемешайте и остудите.

3. Формирование рулета.

Разделите тесто на две части. Одну раскатайте в тонкий пласт. Выложите начинку полосой по краю и сверните рулет. Сделайте легкую разметку тупой стороной ножа и скрутите рулет как фантик. Разрежьте по линиям, защипните края, слегка придавите заготовки ладонью и сделайте углубление сверху.

4. Выпечка.

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите кныши на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность смесью желтка и молока. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки.

Готовые кныши подают теплыми, но они остаются вкусными и после остывания. Их нежное тесто и ароматная картофельная начинка делают блюдо универсальным — от семейного ужина до праздничного стола.

