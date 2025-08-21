Как ощипать курицу за 15 минут и не повредить кожу: советы для хозяек

Ощипывание курицы не такое сложное занятие, как кажется. Главное — подготовить нужные инструменты и соблюдать несколько простых правил.
Что понадобится:
- острый нож;
- большая кастрюля с почти кипящей водой;
- ведро для мусора;
- резиновые перчатки;
- старые газеты.
Подготовка
Погрузите тушку в горячую воду: домашних кур — на 2–3 минуты, магазинных бройлеров — на 1 минуту. Дольше держать нельзя — кожа станет слишком мягкой и порвётся.
Снятие крупных перьев
Начинайте с перьев на крыльях и хвосте, выдёргивая их по направлению роста. При сопротивлении можно использовать ножницы.
Особенности разных кур
- Домашние несушки: жёсткие перья и плотная кожа, требуется больше усилий.
- Бройлеры: мягкая кожа и лёгкое ощипывание, на всё уходит около 10–15 минут.
Удаление пуха
После снятия крупных перьев уберите мелкий пух. Быстрее всего — обжечь тушку над газом: пух сгорает, а кожа приобретает золотистый оттенок.
Чистка и потрошение
Промойте курицу холодной водой, вытрите насухо. Разрежьте брюшко и удалите внутренности, оставив печень и сердце по желанию.
Совет: работайте медленно и аккуратно — так кожа останется целой, а мясо — без повреждений. При правильной технике весь процесс займёт 15–20 минут.
