Как ощипать курицу за 15 минут и не повредить кожу: советы для хозяек

Ощипывание курицы не такое сложное занятие, как кажется. Главное — подготовить нужные инструменты и соблюдать несколько простых правил.

Что понадобится:

острый нож;

большая кастрюля с почти кипящей водой;

ведро для мусора;

резиновые перчатки;

старые газеты.

Подготовка

Погрузите тушку в горячую воду: домашних кур — на 2–3 минуты, магазинных бройлеров — на 1 минуту. Дольше держать нельзя — кожа станет слишком мягкой и порвётся.

Снятие крупных перьев

Начинайте с перьев на крыльях и хвосте, выдёргивая их по направлению роста. При сопротивлении можно использовать ножницы.

Особенности разных кур

Домашние несушки: жёсткие перья и плотная кожа, требуется больше усилий.

Бройлеры: мягкая кожа и лёгкое ощипывание, на всё уходит около 10–15 минут.

Удаление пуха

После снятия крупных перьев уберите мелкий пух. Быстрее всего — обжечь тушку над газом: пух сгорает, а кожа приобретает золотистый оттенок.

Чистка и потрошение

Промойте курицу холодной водой, вытрите насухо. Разрежьте брюшко и удалите внутренности, оставив печень и сердце по желанию.

Совет: работайте медленно и аккуратно — так кожа останется целой, а мясо — без повреждений. При правильной технике весь процесс займёт 15–20 минут.

