17 сентября 2025 в 14:26

Как избавиться от тараканов без магазинных ядов: эффективная домашняя приманка из простых ингредиентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соседство с тараканами — одна из самых неприятных бытовых проблем. Эти насекомые не только вызывают отвращение, но и представляют угрозу здоровью: они переносят десятки опасных заболеваний, включая дизентерию, сальмонеллез и гельминтозы.

Современные инсектициды часто оказываются малоэффективными или слишком дорогими. К счастью, есть простой и доступный способ, который можно реализовать в домашних условиях.

Что понадобится

  • манная крупа — 50 г (3–4 ст. л. в готовом виде)
  • крепкий сладкий чай — 80 мл (1/3 стакана)
  • тетраборат натрия (бура) — 10–15 г (2–3 ч. л.)
  • растительное масло — 1 ч. л. (для пластичности)

Примечание: тетраборат натрия продается в аптеках и магазинах химреактивов. Его цена обычно не превышает 50–70 рублей.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Сварите густую манную кашу без соли и остудите. Консистенция должна быть плотной, чтобы из массы можно было лепить.

Шаг 2. В остывшую кашу добавьте сладкий чай и тетраборат натрия. Тщательно перемешайте. Для усиления эффекта можно влить пару капель ванильного экстракта — тараканы особенно любят этот запах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 3. Сформируйте из массы шарики диаметром около 1–1,5 см. Разложите их на пергаменте и оставьте на 2–3 часа, чтобы они слегка подсохли.

Шаг 4. Разложите шарики в местах, где чаще всего встречаются тараканы:

  • под раковиной и возле мусорного ведра
  • за шкафами и бытовой техникой
  • вдоль плинтусов и вентиляционных отверстий
  • рядом с трубами и канализацией

Через двое суток обычно заметен результат — массовая гибель насекомых. Чтобы полностью уничтожить популяцию, обновляйте приманку каждые 5–7 дней в течение двух недель.

Тараканы — одни из самых неприятных домашних вредителей. Они портят продукты, создают антисанитарные условия и могут переносить опасные заболевания. Для борьбы с ними необязательно использовать агрессивную химию — есть доступное и проверенное средство.

тараканы
насекомые
советы
вредители
Валерия Мартынович
В. Мартынович
