24 октября 2025 в 16:31

Как цвет тарелки меняет аппетит и привычки за столом: простой трюк, который работает лучше диет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оказывается, не только еда влияет на то, сколько мы съедаем. Даже цвет тарелки способен обмануть мозг и помочь держать аппетит под контролем. Этот простой прием уже давно используют психологи и диетологи, а теперь им активно интересуются и хозяйки, следящие за питанием всей семьи.

Если вы едите из голубой или серой посуды, мозг воспринимает блюдо менее аппетитным, ведь холодные оттенки ассоциируются с чем-то несъедобным. Наоборот, красные и оранжевые тарелки пробуждают аппетит и заставляют есть больше — не зря такие цвета любят фастфуды.

Белая посуда делает еду ярче и сочнее, из-за чего мы часто кладем лишнюю ложку. А черная способна придать блюду роскоши, но иногда вызывает ощущение тяжести.

Психологи отмечают, что даже размер тарелки влияет на количество съеденного: на большой порция кажется меньше, и рука тянется за добавкой. Поэтому лучший союзник тех, кто хочет есть осознанно, — небольшая тарелка холодного тона. Меняя всего лишь посуду, можно незаметно для себя перейти к более умеренному и здоровому питанию.

Ранее сообщалось, что красота кожи начинается не с косметических средств, а с правильного питания. Диетологи и дерматологи подтверждают: один жирный продукт способен заметно преобразить лицо изнутри и вернуть ему здоровый блеск.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
