Кабачковые оладьи с красной рыбкой! Обалденная вкуснятина без тонны масла

Кабачковые оладьи с красной рыбой — роскошный завтрак за 20 минут. Когда хочется превратить привычные кабачковые оладьи в настоящий кулинарный шедевр, добавьте красную рыбу — и обычная закуска заиграет новыми вкусами. Нежные оладушки с хрустящей корочкой и сочными кусочками лосося или горбуши станут звездой любого завтрака или легкого ужина.

Как приготовить:

Молодой кабачок (300 г) натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Хорошо отожмите — это секрет хрустящей корочки. Добавьте 150 г мелко нарезанного филе красной рыбы (подойдет слабосоленый лосось или форель), 2 яйца, 3 ст. л. муки, горсть рубленого укропа и черный перец. Тесто должно напоминать густую сметану.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Выкладывайте ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу же — со сметанно-укропным соусом или дольками лимона.

