Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:00

Лучшее летнее блюдо! Кабачковые оладьи с сыром — хрустящие и нежные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи с сыром — хрустящие и нежные! Эти золотистые кабачковые оладьи с сырной ноткой станут любимым блюдом всей семьи. Простые в приготовлении, но такие вкусные, что исчезают со стола моментально!

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт. (средние)
  • Яйца — 4 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Панировочные сухари — 5 ст. л.
  • Сладкая паприка — 1 ч. л.
  • Сушёные травы — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок. В глубокой миске взбейте яйца со сметаной, добавьте паприку, травы, соль и перец. Сыр натрите на средней тёрке. Соедините кабачки, яичную смесь, сыр, муку и панировочные сухари — тесто должно получиться густым, но не крутым.
  2. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

кабачки
оладьи
простой рецепт
овощи
закуска
перекус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол предположил, какой вариант Россия и США предложат Украине
В ЛНР экс-сотрудников СБУ осудили за вымогательство
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.