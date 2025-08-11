Лучшее летнее блюдо! Кабачковые оладьи с сыром — хрустящие и нежные

Лучшее летнее блюдо! Кабачковые оладьи с сыром — хрустящие и нежные

Кабачковые оладьи с сыром — хрустящие и нежные! Эти золотистые кабачковые оладьи с сырной ноткой станут любимым блюдом всей семьи. Простые в приготовлении, но такие вкусные, что исчезают со стола моментально!

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт. (средние)

Яйца — 4 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Сметана — 2 ст. л.

Мука — 2 ст. л.

Панировочные сухари — 5 ст. л.

Сладкая паприка — 1 ч. л.

Сушёные травы — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок. В глубокой миске взбейте яйца со сметаной, добавьте паприку, травы, соль и перец. Сыр натрите на средней тёрке. Соедините кабачки, яичную смесь, сыр, муку и панировочные сухари — тесто должно получиться густым, но не крутым. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.