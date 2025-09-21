«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:19

Кабачковая икра, которая покорила всю мою семью. Рецепт из Шотландии! Вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра по древнему шотландскому рецепту — это не просто закуска, а настоящее путешествие во времени! Уникальное сочетание кабачков, яблок, изюма и имбиря создает сложный сбалансированный вкус с легкой кислинкой и пряными нотками. Эта икра поразит тех, кто привык к классическому варианту, — она больше напоминает изысканный соус чатни, чем обычную овощную икру. Идеально подходит к сырам, мясу или просто на тост.

Вам понадобится: 500 г кабачков, 400 г помидоров, 250 г лука, 250 г зеленых яблок, 200 г изюма, 200 мл белого винного уксуса, 170 г сахара, 20 г имбиря, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. кориандра, 0,5 ч. л. черного перца, 6 шт. гвоздики. Овощи и яблоки нарежьте кубиками. Изюм залейте кипятком на 10 минут. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте кабачки, жарьте 10 минут. Добавьте помидоры, яблоки, изюм и специи. Тушите под крышкой 20 минут. Влейте уксус, добавьте сахар, тушите еще 15 минут без крышки. Пюрируйте блендером до желаемой консистенции. Разложите по стерильным банкам.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
икра
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
