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05 июля 2025 в 18:01

Кабачки в чесночном кляре без яиц: хрустящая корочка и нежная сердцевина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки в толстом чесночном кляре — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сочная сердцевина, пропитанная ароматом чеснока. Этот кляр не отвалится и готовится без яиц!

Для приготовления нарежьте молодые кабачки кружочками или брусочками толщиной 1 см. Приготовьте кляр: смешайте 100 г муки, 100 мл воды, 2 измельченных зубчика чеснока, щепотку соли и специй по вкусу — консистенция должна напоминать густую сметану. Обмакните кабачки в кляр и обжарьте в разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Кабачки получаются особенно вкусными благодаря толстому слою кляра, который создает хрустящую текстуру и защищает нежную мякоть от пересушивания. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — это летнее блюдо станет хитом на вашем столе!

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