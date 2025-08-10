Кабачки с чесночным соусом: эта закуска на каждом застолье уходит на ура

Кабачки с чесночным соусом: эта закуска на каждом застолье уходит на ура

Кабачки с чесночно-майонезной намазкой — это легкая закуска с нежным сливочным вкусом. Молодые кабачки сохраняют сочность, а чесночный соус добавляет пикантности без лишней тяжести.

Для приготовления нарежьте 2 средних кабачка кружочками толщиной 0,5 см, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Промокните бумажным полотенцем, сбрызните оливковым маслом (1 ст. л.) и разложите на противне. Запекайте при 200 °C 15 минут, переворачивая, до образования золотистого цвета.

Для соуса смешайте 3 ст. л. майонеза, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, щепотку соли и зелень. Выложите слой кабачков на блюдо, смажьте соусом, посыпьте рубленым укропом, повторите слои. Кабачки хороши как теплыми, так и охлажденными — они остаются хрустящими, а соус смягчает их вкус. Эта закуска на каждом застолье уходит на ура!

Ранее стало известно, как приготовить салат из капусты и перца в банке в сладком рассоле.