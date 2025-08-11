Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 06:20

Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей

Финансовый эксперт Гусейнов: 2 млн рублей лучше вложить во вклады, юань и золото

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оптимальный способ распорядиться суммой 2 млн рублей — диверсифицировать ее по разным классам активов, включая банковские вклады, юань и золото, выразил мнение в беседе с NEWS.ru независимый финансовый советник Рустам Гусейнов. По его словам, для максимальной эффективности в инвестиционный портфель также стоит включить инструменты фондового рынка Московской Биржи.

Что делать с суммой 2 млн рублей? Многие слышали о том, что нужно диверсифицировать деньги. Если срок хранения от двух лет, то лучше диверсифицировать по разным классам активов. Например, простой портфель может выглядеть так: 50% — это банковские вклады в рублях плюс фонды ликвидности, 25% — юань или вклады в юанях: альтернативная валюта поддержит в случае ослабления рубля, 15% — золото — традиционный инструмент сохранения стоимости денег, 10% — фонд индекса ММВБ для более продвинутых пользователей — базовый инструмент, на котором можно заработать больше, чем на вкладах, — пояснил Гусейнов.

По его словам, если средства потребуются в течение года, оптимальным вариантом станут обычные вклады в надежных банках. Независимый финансовый советник рекомендовал разбить крупную сумму на несколько небольших вкладов, что позволит частично снимать деньги без потери процентов по остатку.

Если 2 млн рублей, которые вы хотите инвестировать, понадобятся в течение года, лучше использовать обычные вклады в крупных банках. Можно разделить сумму на более мелкие вклады, что позволит закрыть один вклад при необходимости, не теряя проценты с оставшейся суммы. Также можно открывать вклады на разные сроки, выбирая лучшие ставки. Это дает нам гибкость в использовании денег и возможность переложиться на лучших условиях, — резюмировал Гусейнов.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам, вступившие в силу в этом году, затронут миллионы россиян. По его словам, теперь для доходов по вкладам от 210 тысяч рублей действует ставка 13%.

