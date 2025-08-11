Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей

Оптимальный способ распорядиться суммой 2 млн рублей — диверсифицировать ее по разным классам активов, включая банковские вклады, юань и золото, выразил мнение в беседе с NEWS.ru независимый финансовый советник Рустам Гусейнов. По его словам, для максимальной эффективности в инвестиционный портфель также стоит включить инструменты фондового рынка Московской Биржи.

Что делать с суммой 2 млн рублей? Многие слышали о том, что нужно диверсифицировать деньги. Если срок хранения от двух лет, то лучше диверсифицировать по разным классам активов. Например, простой портфель может выглядеть так: 50% — это банковские вклады в рублях плюс фонды ликвидности, 25% — юань или вклады в юанях: альтернативная валюта поддержит в случае ослабления рубля, 15% — золото — традиционный инструмент сохранения стоимости денег, 10% — фонд индекса ММВБ для более продвинутых пользователей — базовый инструмент, на котором можно заработать больше, чем на вкладах, — пояснил Гусейнов.

По его словам, если средства потребуются в течение года, оптимальным вариантом станут обычные вклады в надежных банках. Независимый финансовый советник рекомендовал разбить крупную сумму на несколько небольших вкладов, что позволит частично снимать деньги без потери процентов по остатку.

