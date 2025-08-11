«Нет такого пути»: в США оценили шансы Запада подчинить Россию Подполковник Дэвис заявил, что Зеленский и Европа не смогут подчинить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский и его союзники на Западе не смогут подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале. По его мнению, Киеву давно пора признать преимущество ВС РФ на поле боя.

Кроме того, Зеленскому нужно уже пересмотреть приоритеты, считает аналитик. Он уверен: надеяться украинскому лидеру следует не на то, что конфликт продолжится, а на то, что Москва и Вашингтон смогут прийти к договоренностям, и это убережет Украину от военного и политического краха.

Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода, — резюмировал Дэвис.

Политолог Владимир Джаралла в свою очередь объяснил, что отказ Зеленского идти на территориальные уступки продиктован желанием сохранить власть. Это, уточнил эксперт, делает украинского лидера главной проблемой на пути разрешения военного конфликта.

Тем временем глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий счел важным, что встреча Путина и Трампа пройдет на американской территории, а не в третьей стране. Такое развитие событий говорит о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности на мировой арене, считает он.