11 августа 2025 в 05:49

Стало известно о планах радикалов занять часть Белоруссии

РИАН: украинские силы и оппозиционеры планировали захват Белоруссии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» вместе с беглыми оппозиционерами и наемниками летом 2024 года отрабатывали сценарий захвата территории на юге Беларуссии параллельно с наступлением ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости осведомленный с ситуацией источник. По его словам, часть участников подходила подготовку в Литве, а другая — в Польше.

Один из сценариев, который рассматривался в Варшаве летом 2024 года: при поддержке «Полка Калиновского», «Паспалітае рушэнне» (Боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании — NEWS.ru) и наемников захватить часть территории на юге Беларуси, действуя в унисон с ВСУ в Курской области, — указал источник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что после завершения спецоперации на месте линии боевого соприкосновения может появиться демилитаризованная зона шириной от одного до пяти километров, но это будет «мертвая зона». Он добавил, что это был бы «ужас», и выразил надежду на появление обычной границы.

До этого Лукашенко заявил, что поражения России в военном конфликте с Украиной не будет. По словам главы государства, оно слишком дорого всем обойдется, включая СНГ и западные страны.

