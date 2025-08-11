Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 05:35

SHOT выяснил, что ПВО отражает налет украинских дронов в российском городе

SHOT сообщил, что ПВО в Дзержинске отражает налет украинских дронов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее трех взрывов раздалось в Дзержинске Нижегородской области, по предварительной информации канала, системы ПВО сбивают украинские дроны. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT добавил, что взрывы начались около 05:10 утра, было слышно от трех до пяти хлопков. Также SHOT подчеркнул, что о грохоте рассказывают жители соседнего поселка Петряевка.

Ранее мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз указал, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем в Тульской области сбили 11 БПЛА. Глава региона Дмитрий Миляев написал, что два человека погибли при атаке донов на гражданское предприятие в Туле, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

10 августа системы противовоздушной обороны России также перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Калужской области. Атака произошла ранним утром.

БПЛА
атаки
ВСУ
Нижегородская область
