SHOT выяснил, что ПВО отражает налет украинских дронов в российском городе

SHOT выяснил, что ПВО отражает налет украинских дронов в российском городе SHOT сообщил, что ПВО в Дзержинске отражает налет украинских дронов

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее трех взрывов раздалось в Дзержинске Нижегородской области, по предварительной информации канала, системы ПВО сбивают украинские дроны. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT добавил, что взрывы начались около 05:10 утра, было слышно от трех до пяти хлопков. Также SHOT подчеркнул, что о грохоте рассказывают жители соседнего поселка Петряевка.

Ранее мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз указал, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем в Тульской области сбили 11 БПЛА. Глава региона Дмитрий Миляев написал, что два человека погибли при атаке донов на гражданское предприятие в Туле, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

10 августа системы противовоздушной обороны России также перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Калужской области. Атака произошла ранним утром.