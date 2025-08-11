Россиян предупредили о серьезной опасности грязной вытяжки в ванной комнате Врач Павлова: грязная вытяжка в ванной комнате может вызвать развитие астмы

Грязная вытяжка в ванной комнате может привести к развитию астмы, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, респираторные заболевания вызывают накопившиеся бактерии, плесень и грибки.

Вытяжка в ванной может вызвать респираторные заболевания и инфекции дыхательных путей из-за накопленных бактерий. В первую очередь размножение плесени и грибков может провоцировать развитие аллергических реакций, вплоть до развития бронхиальной астмы, — сказала Павлова.

Она добавила, что бактерии легионеллы распространяются через системы вентиляции при использовании воды. По словам Павловой, заражение происходит при прямом контакте с водой или вдыхании паров. Врач уточнила, что подхватить легионеллу можно, если происходит постоянное подогревание канала вентиляции до 25–45 градусов.

Важно следить, чтобы вентиляция не была засорена пылью, чтобы в ней не скапливался конденсат с водяным паром. Следует пылесосить решетку и использовать вентилятор, который постоянно чистится. После принятия ванны или душа нужно проветривать помещение, — объяснила Павлова.

Ранее кардиолог Альбина Рахматуллина заявила, что споры плесени могут проникнуть в дыхательные пути человека, спровоцировав у него инфекцию или аллергию. Она предупредила о существовании токсичных видов плесневых грибов.