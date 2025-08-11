Лидеры ЕС задались целью поговорить с Трампом раньше Путина Bloomberg: лидеры Европы решили поговорить с Трампом до его беседы с Путиным

Европейские страны пытаются организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сообщило агентство Bloomberg. В материале отмечается, что в понедельник, 11 августа, пройдет онлайн-встреча глав МИДов государств — членов сообщества, которую созвала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как сказано в статье, поводом для мероприятия будет вопрос о том, что переговоры о прекращении огня и любые соглашения должны проводиться вместе с ЕС и украинским руководством. Кроме того, представители Европы уже провели одну встречу в связи с предстоящими российско-американским переговорами — 9 августа в Великобритании произошел разговор между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и европейскими советниками по нацбезопасности.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем информировал, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.