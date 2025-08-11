Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 05:52

Лидеры ЕС задались целью поговорить с Трампом раньше Путина

Bloomberg: лидеры Европы решили поговорить с Трампом до его беседы с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны пытаются организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сообщило агентство Bloomberg. В материале отмечается, что в понедельник, 11 августа, пройдет онлайн-встреча глав МИДов государств — членов сообщества, которую созвала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как сказано в статье, поводом для мероприятия будет вопрос о том, что переговоры о прекращении огня и любые соглашения должны проводиться вместе с ЕС и украинским руководством. Кроме того, представители Европы уже провели одну встречу в связи с предстоящими российско-американским переговорами — 9 августа в Великобритании произошел разговор между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и европейскими советниками по нацбезопасности.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем информировал, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.

Евросоюз
Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о серьезной опасности грязной вытяжки в ванной комнате
Для российских предпенсионеров планируют увеличить отпуск
Лидеры ЕС задались целью поговорить с Трампом раньше Путина
Стало известно о планах радикалов занять часть Белоруссии
SHOT выяснил, что ПВО отражает налет украинских дронов в российском городе
Росавиация ограничила работу аэропорта Нижнего Новгорода
«Госуслуги» ожидает масштабное изменение
В США может произойти мощный катаклизм и гигантское цунами
Разгром ВСУ в ДНР и удар по узлу связи: успехи ВС РФ к утру 11 августа
В Госдуме объяснили долги предпринимателей на 767 млрд рублей
Генсек НАТО предположил, чем закончится встреча Трампа и Путина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 августа
«Безумие»: отец Илона Маска о том, какой образ России сложился на Западе
В Херсоне прогремела серия мощных взрывов
Минпросвещения озвучило продолжительность нового учебного года
В России предложили повысить возраст покупки алкоголя
Названы масштабы разрушений в Турции после землетрясения
«Временные ограничения»: российский аэропорт изменил схему работы
Секретная служба в США сняла жилье на Аляске перед встречей Путина и Трампа
В Госдуме рассказали, какую льготу получит МСП в октябре 2025 года
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.