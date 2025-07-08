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08 июля 2025 в 12:47

Кабачки превращаются в шикарный рулет — секрет в крутецкой начинке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый рулет — легкое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или перекуса. Нежное тесто из кабачков сочетается с пикантной творожной начинкой и свежими помидорами. Простота приготовления делает этот рецепт идеальным.

Ингредиенты:

  • кабачки — 4-5 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 6 ст. л.;
  • творожный сыр — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • чеснок — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • помидор — 1-2 шт.

Приготовление:

  1. Кабачки натереть на терке, посолить, оставить на 10 минут.
  2. Отжать жидкость.
  3. Добавить яйца, сметану, перец и муку, перемешать.
  4. Выложить массу на противень с пергаментом, разровнять.
  5. Выпекать при 180 °C 40 минут до золотистой корочки.
  6. Смешать творожный сыр, майонез, тертый сыр, чеснок и укроп.
  7. Остудить корж, смазать начинкой, добавить нарезанный помидор.
  8. Свернуть в рулет и убрать в холодильник на 1-2 часа.

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еда
рецепты
рулеты
кабачки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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