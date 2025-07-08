Кабачки превращаются в шикарный рулет — секрет в крутецкой начинке!

Кабачковый рулет — легкое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или перекуса. Нежное тесто из кабачков сочетается с пикантной творожной начинкой и свежими помидорами. Простота приготовления делает этот рецепт идеальным.

Ингредиенты:

кабачки — 4-5 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 6 ст. л.;

творожный сыр — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — по вкусу;

укроп — по вкусу;

помидор — 1-2 шт.

Приготовление:

Кабачки натереть на терке, посолить, оставить на 10 минут. Отжать жидкость. Добавить яйца, сметану, перец и муку, перемешать. Выложить массу на противень с пергаментом, разровнять. Выпекать при 180 °C 40 минут до золотистой корочки. Смешать творожный сыр, майонез, тертый сыр, чеснок и укроп. Остудить корж, смазать начинкой, добавить нарезанный помидор. Свернуть в рулет и убрать в холодильник на 1-2 часа.

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