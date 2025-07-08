Кабачки превращаются в шикарный рулет — секрет в крутецкой начинке!

Кабачковый рулет — легкое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или перекуса. Нежное тесто из кабачков сочетается с пикантной творожной начинкой и свежими помидорами. Простота приготовления делает этот рецепт идеальным.
Ингредиенты:
- кабачки — 4-5 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 6 ст. л.;
- творожный сыр — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- твердый сыр — 100 г;
- чеснок — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- помидор — 1-2 шт.
Приготовление:
- Кабачки натереть на терке, посолить, оставить на 10 минут.
- Отжать жидкость.
- Добавить яйца, сметану, перец и муку, перемешать.
- Выложить массу на противень с пергаментом, разровнять.
- Выпекать при 180 °C 40 минут до золотистой корочки.
- Смешать творожный сыр, майонез, тертый сыр, чеснок и укроп.
- Остудить корж, смазать начинкой, добавить нарезанный помидор.
- Свернуть в рулет и убрать в холодильник на 1-2 часа.
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