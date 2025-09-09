Кабачки по-новому: готовим необычную закуску родом из Финляндии

Кабачки по-фински — это оригинальная закуска с пикантным вкусом и приятной хрустящей текстурой, которая идеально подходит для длительного хранения. Сочетание душистого перца, горчичных зерен и лаврового листа создает насыщенный аромат маринада. Такая заготовка станет отличным дополнением к мясным блюдам и самостоятельной закуской.

3 кг очищенных кабачков нарезают кружками толщиной 1-1,5 см. Для рассола в 2 л воды растворяют 200 г сахара и 3 ст. л. соли, доводят до кипения. Добавляют 200 мл 9% уксуса, 3-4 лавровых листа, 1 ст. л. зерен горчицы и 10-12 горошин душистого перца. Кабачки плотно укладывают в стерилизованные банки, заливают горячим рассолом. Закатывают крышками, переворачивают и укутывают до полного остывания.

