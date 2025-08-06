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06 августа 2025 в 07:46

Измеряем ингредиенты стаканами: пышная шарлотка — не опадает при остывании

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотка с яблоками — это идеальный пирог с воздушной текстурой и сочной фруктовой начинкой! Нежное тесто с хрустящей золотистой корочкой гармонично сочетается с кисло-сладкими яблоками, создавая неповторимый вкус.

Рецепт с измерением в стаканах: понадобятся 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 3 яйца и 4–5 крупных яблок. Яйца взбейте с сахаром до белой пены, постепенно добавьте муку, аккуратно перемешивая тесто снизу вверх. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. В смазанную маслом форму выложите половину теста, затем слой яблок и оставшееся тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Готовая шарлотка получается пышной, ароматной и невероятно вкусной, а главное, она не опадает при остывании!

Ранее стало известно, как приготовить оладьи, которые не опадают при остывании.

шарлотка
рецепты
яблоки
пироги
Дарья Иванова
Д. Иванова
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