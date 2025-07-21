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21 июля 2025 в 16:01

Эти оладьи не подведут: всегда получаются пышными, не опадают при остывании

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти оладьи вас не подведут! Они всегда получаются пышными с хрустящей золотистой корочкой и не опадают даже после остывания. Их вкус — нежно-сливочный с легкой сладостью, идеально сочетается со сметаной или медом.

Секрет успеха — в правильном тесте: взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли, добавьте 250 мл кефира комнатной температуры, 1 ч. л. соды (не гасить!), 250 г просеянной муки и 2 ст. л. растительного масла. Тесто должно быть густым, как сметана. Жарьте на среднем огне под крышкой: наливайте ложкой на раскаленную сковороду, смазанную минимальным количеством масла. Когда поверхность оладий схватится (через 1–2 минуты), переверните и жарьте еще минуту.

Готовые оладьи останутся высокими даже холодными — проверено неоднократно!

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оладьи
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кулинария
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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