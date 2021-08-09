Издательство проверит книгу Ярмыш после жалобы в Генпрокуратуру

Юристы Corpus проверяют книгу пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3» после жалобы главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом NEWS.ru рассказали в издательстве.
Там отметили, что сейчас никак не могут прокомментировать жалобу Бородина.
Наши юристы будут смотреть текст [книги], — сказала представительница организации.
Она отметила, что издательство в ближайшее время предоставит официальный ответ в связи с произошедшим.
Сама Ярмыш в своём Instagram
Это в принципе не декларация моих политических или других взглядов, а художественный роман, которым я горжусь. И несмотря на это, именно мои «Невероятные происшествия» стали очередной иллюстрацией того, насколько российская власть погружается в воинственное безумие. Что ж, пожалуй, в некотором роде и этим можно гордиться, — добавила она.
Как писал ТАСС, Бородин
Книга имеет маркировку «18+» и продаётся в плёнке, снять которую можно только после покупки произведения.
Ранее после заброса Бородина российские власти признали нежелательной организацией расследовательское издание «Проект», а в список иностранных агентов попали девять журналистов этого издания и ещё три их коллеги из «Открытых медиа».