Издательство проверит книгу Ярмыш после жалобы в Генпрокуратуру

Юристы Corpus проверяют книгу пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3» после жалобы главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом NEWS.ru рассказали в издательстве.

Там отметили, что сейчас никак не могут прокомментировать жалобу Бородина.

Наши юристы будут смотреть текст [книги], — сказала представительница организации.

Она отметила, что издательство в ближайшее время предоставит официальный ответ в связи с произошедшим.

Сама Ярмыш в своём Instagram рассказала , что в книге нет никакой пропаганды. При этом моменты с «лесбийскими постельными сценами и инструкцией по курению гашиша» она отнесла к числу самых интересных.

Это в принципе не декларация моих политических или других взглядов, а художественный роман, которым я горжусь. И несмотря на это, именно мои «Невероятные происшествия» стали очередной иллюстрацией того, насколько российская власть погружается в воинственное безумие. Что ж, пожалуй, в некотором роде и этим можно гордиться, — добавила она.

Как писал ТАСС, Бородин обратился в Генпрокуратуру с простой проверить книгу Ярмыш. По его словам, в ней есть «описание лесбийских постельных сцен, инструкция по курению гашиша, сцены, описывающие самоубийство как способ решения проблем».

Книга имеет маркировку «18+» и продаётся в плёнке, снять которую можно только после покупки произведения.

Ранее после заброса Бородина российские власти признали нежелательной организацией расследовательское издание «Проект», а в список иностранных агентов попали девять журналистов этого издания и ещё три их коллеги из «Открытых медиа».