Признанная нежелательной в России НПО «Проект Медиа» объявила о ликвидации
Сергей Попов
Сергей Попов
12:50, 16 июля 2021
Фото: proekt.media/facebook.com
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Неправительственная организация «Проект Медиа (Project Media, Inc.), зарегистрированная в США и признанная в России нежелательной, ликвидируется. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Проект».
Компания Project Media, Inc. <...> находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России, — говорится в сообщении.
Сотрудники издания добавили, что продолжат журналистскую работу, но не уточнили, в какой форме. Они также заверили, что «расследований меньше не станет».
НПО «Проект Медиа» была признана нежелательной в России Генпрокуратурой накануне. Её журналисты были включены в реестр иностранных агентов.
Ранее о самоликвидации объявила признанная в России нежелательной общественная организация «Открытая Россия». Её исполнительный директор Андрей Пивоваров заявил, что решение об этом принято с целью защиты журналистов. Позднее его задержали в аэропорту Пулково и арестовали на два месяца.