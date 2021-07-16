Признанная нежелательной в России НПО «Проект Медиа» объявила о ликвидации

Неправительственная организация «Проект Медиа (Project Media, Inc.), зарегистрированная в США и признанная в России нежелательной, ликвидируется. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Проект».

Компания Project Media, Inc. <...> находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России, — говорится в сообщении.

Сотрудники издания добавили, что продолжат журналистскую работу, но не уточнили, в какой форме. Они также заверили, что «расследований меньше не станет».

НПО «Проект Медиа» была признана нежелательной в России Генпрокуратурой накануне. Её журналисты были включены в реестр иностранных агентов.

Ранее о самоликвидации объявила признанная в России нежелательной общественная организация «Открытая Россия». Её исполнительный директор Андрей Пивоваров заявил, что решение об этом принято с целью защиты журналистов. Позднее его задержали в аэропорту Пулково и арестовали на два месяца.