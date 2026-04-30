Имбирный движ на мангале — мясо тает как масло, соседи в шоке и просят рецепт

Майские — время, когда хочется удивить шашлыком без лишней возни. Этот маринад с имбирем работает почти как магия: мясо становится мягким, сочным и с легкой пикантной ноткой. Причем подходит и для курицы, и для свинины — универсальный вариант, который не надоест.

Ингредиенты:

мясо — 1 кг;

соль, перец — по вкусу;

соевый соус — 2 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика

имбирь (тертый) — 1 ч. л.;

сок лайма — 2 ч. л.

Приготовление

Нарежьте мясо одинаковыми кусками — так оно прожарится ровно. Чеснок измельчите, имбирь натрите. Смешайте соевый соус, сок лайма, чеснок и имбирь, добавьте соль и перец. Перемешайте до однородности. Выложите мясо в маринад, хорошо обваляйте каждый кусочек. Оставьте минимум на час или уберите в холодильник на ночь. Перед жаркой перемешайте еще раз — и можно на мангал. Результат — сочный шашлык с ароматом, который собирает всех вокруг.

Если хочется удивить гостей без сложной готовки, этот салат — идеальное решение. Он выглядит эффектно, сочетает легкость и сытность, а вкус получается свежим и насыщенным.