Игры с копейками: ждать ли россиянам увеличения МРОТ после выборов

Парламентарии от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч с нынешних 12,7 тысячи рублей, из-за которых Россия отстаёт от многих стран Латинской Америки и Африки. В КПРФ и «Справедливой России» поддержали инициативу коллег, однако в «Единой России», ранее уже отклонявшей похожие инициативы левых, дали понять, что индексация выплат в нынешних условиях «малореалистична». При этом ещё недавно тесно сотрудничающий с партией власти глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков вслед за оппозиционером Алексеем Навальным выступал за повышение «минималки» до 25 тысяч рублей. О том, что за политический пинг-понг происходит вокруг МРОТ и связан ли он с грядущими выборами, — читайте в материале NEWS.ru.

Догнать Африку и Украину

Законопроект, предлагающий увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей с 1 января 2022 года, разработали депутаты от ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов. Об этом сообщил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Разработчики законопроекта уверены, что введённая в январе методика расчёта МРОТ в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год не привела к существенному увеличению показателя. Это связано с тем, что выбранное соотношение ниже, чем в странах Евросоюза, где оно установлено на уровне не менее 50%, а низкий уровень самой медианной зарплаты в РФ, который в 2019 году составлял всего 30 457 рублей, сильно отличается от среднего размера оплаты труда за тот же период (42 263 рубля) вследствие «недопустимо высокой дифференциации доходов населения».

Если взять в расчёт среднюю заработную плату по России (в 2020 году — 51 352 рубля), то МРОТ в 40–50% должен был бы составлять 20,5–25,7 тысячи рублей в месяц. Следует отметить, что Россия в рейтинге стран мира по МРОТ в 2020 году находилась на 95-м месте и ниже большинства стран Латинской Америки, многих стран Африки, а также бывших стран СССР — Литвы, Эстонии, Латвии, Украины, — отмечается в документе.

Такая ситуация, как говорится в пояснительной записке, приводит к росту теневой экономики, повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса. В итоге это ведёт к спаду производства, тормозит рост ВВП, зарплат и соцвыплат, не стимулируя нанимателей «внедрять новые технологии и применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда».

Денис Гришкин/АГН «Москва»

Для индексации МРОТ до 20 тысяч рублей с начала 2022 года, по оценкам разработчиков законопроекта, потребуется чуть более 1,1 трлн рублей, в том числе из федеральной казны 348,7 млрд, из бюджетов субъектов — 232,5 млрд, из внебюджетных источников — 581,3 млрд.

Инициативу ЛДПР поддержали также КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», считая нынешний уровень МРОТ несправедливо низким. Однако в «Единой России», как пишут «Известия», намекнули, что, скорее всего, дадут отбой, потому что тратиться на низкооплачиваемых работников работодателям и государству лишком накладно.

Хочется верить, что эта инициатива тщательно разработана и не связана с выборами, потому что речь идёт об очень серьёзных цифрах. Исходя из названных сумм, которые потребуются на её реализацию, мне кажется, что это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен в Госдуму, — заявил изданию депутат-единоросс, первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Адальби Шхагошев.

Стоит напомнить, что в 2019 году «Единая Россия» отказывалась голосовать за разработанный КПРФ законопроект о повышении МРОТ до 25 тысяч рублей. В том же году, как писал NEWS.ru, до аналогичного уровня «минималку» предлагал поднять и глава ФНПР Михаил Шмаков, которого, кстати, тогда поддержал депутат из ЛДПР Алексей Нилов.

Несмотря на то что официальные профсоюзы являются традиционным союзником партии власти, их руководитель оказался по одну сторону не только с представителями парламентской оппозиции, но и оппозиционером Алексеем Навальным. Последний ещё в 2017 году выступал за увеличение МРОТ до 25 тысяч. В самом начале 2020-го ФНПР оказалась ещё «радикальнее» внесистемного оппозиционера-разоблачителя, доказывая властям необходимость довести эту сумму до 40 тысяч рублей, но все аргументы, похоже, забылись и потонули в тревожном шуме накрывшей страну и мир пандемии коронавируса.

Хайп и популизм?

Как считает экономист Никита Кричевский, своей инициативой повысить МРОТ до 20 тысяч ЛДПР «хайпует». Также у него вызывает вопросы, почему авторы законопроекта выбрали цифру в 20 тысяч рублей, «а не 25 или 40, как предлагают коммунисты с профсоюзниками». К тому же он напомнил, что сторонники Владимира Жириновского голосовали за раскритикованный ими закон, согласно которому индексация «минималки» и прожиточного минимума привязана к медианной зарплате.

Интересно, что те же депутаты от ЛДПР принимали закон от 29 декабре 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», по которому с 1 января 2021 года вводится новый механизм вычисления МРОТ и прожиточного минимума. Теперь МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% медианной заработной платы за предыдущий год, а прожиточный минимум — 44,2% медианного среднедушевого дохода по РФ за предыдущий год, рассчитанных Росстатом. Полгода назад голосовали, а теперь включили заднюю? Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Законопроект ЛДПР планирует внести в Госдуму в августе, хотя весенняя сессия 2021 года должна была завершиться 18 июля. Впрочем, несмотря на каникулы, парламентарии продолжили активную законотворческую деятельность. Ещё 9 августа состоялось дополнительное заседание совета Госдумы, на котором, по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, было рассмотрено 64 законопроекта, большая часть которых внесена уже после завершения весенней сессии, а 37,5% — «социально значимые». Как отмечали наблюдатели, это способ привлечь внимание избирателей к своей предвыборной программе. Не исключением является и предложение индексировать МРОТ, считает публицист Анатолий Баранов.

duma.gov.ru

По его словам, многолетний пинг-понг между «Единой Россией», профсоюзами и думской оппозицией происходит из-за того, что «никто из них на самом деле не заинтересован повышением МРОТ».

Самый простой вопрос: почему вдруг у ЛДПР возник вопрос о повышении МРОТ за месяц до выборов, когда Госдума, извините, пожалуйста, находится на каникулах? Строго говоря, нынешний состав фракции ЛДПР уже не сможет даже эту инициативу подать, а следующий состав то ли будет, то ли нет — одному богу известно. У нас МРОТ фактически ниже прожиточного минимума с 1991 года, и почему они не внесли этот законопроект до окончания весенней сессии или год назад? Это просто предвыборная технология, причём достаточно неуклюжая, и ничего больше за этим нет. Это даже не законодательная инициатива, а просто несколько граждан, досиживающих свой срок в парламенте, поговорили и решили что-то сказать для людей, которые вообще не представляют, как работает парламент. Анатолий Баранов публицист публицист

По его словам, до начала 2022 года законопроект ЛДПР нереально принять «ни при каких условиях», поскольку новый созыв Госдумы соберётся только в октябре. Свою работу депутаты начнут с регламентных вопросов, а до законодательных инициатив «дело дойдёт разве что ближе к зиме». Однако рассмотреть предложение в первом, втором и третьем чтениях невозможно, потому что наверняка потребуется отзыв правительства и Центрального банка.

На обсуждение это всё выйдет через год-полтора, если очень торопиться и стараться. По моей же оценке, этого не произойдёт никогда. В планах правительства повышение МРОТ на 6,4% — до 13,6 тысячи рублей с 2022 года. На эту цифру будут ориентироваться и кабмин, и Центробанк, и профсоюзы, — добавил Баранов.

Политолог Илья Гращенков также считает, что вряд ли законопроект ЛДПР будет принят в ближайшее время, даже если политические расклады в нижней палате парламента в сентябре сильно поменяются. По его мнению, речь идёт о сугубо предвыборной инициативе, потому что «люди больше голосуют за тех, кто обещает что-то повысить, чем тех, кто обещает что-то понизить». Однако данное нововведение «не приведёт к реальному росту благосостояния, а принесёт некие сложности для отечественной экономики».

Прежде чем вносить законопроект, сначала ЛДПР должна показать понятный механизм, как и за счёт чего планирует увеличивать МРОТ. Если новая Госдума будет как сейчас, с конституционным большинством, то, понятно, что «Единая Россия» будет всё блокировать и принимать решения единолично, отвергая популистские проекты. Если партия власти получит 40–45%, то придётся договариваться, и вопрос о МРОТ может стать дискуссионным. Но даже если представить, что в Госдуму пройдут пять партий и начнётся какая-то движуха, то история с МРОТ в любом случае не будет рассматриваться в первую очередь, потому что популизм после выборов будет не нужен. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

По его мнению, в нынешней ситуации происходит противостояние между действующими чиновниками и теми, кто планирует занять их места. Так часто бывает в преддверии выборов, но обещания не всегда исполняются, уверен политолог.

duma.gov.ru

Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный уровень зарплаты, ниже которого работодатель может платить сотрудникам лишь в случае совместительства или неполной занятости. Но даже если работник будет трудиться полный день, он может получать меньше — тут достаточно вспомнить про 13% НДФЛ, который для тех, кто получат минималку, никто не отменял.

Минимальный размер оплаты труда может влиять на размер пособия по нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до полутора лет. Но только в том случае, когда у сотрудника не хватает стажа или когда его средний заработок не дотягивает до МРОТ. Если зарплата превышает минималку, а стаж — шесть месяцев, социальные выплаты считают не по МРОТ, а по среднедневному заработку. В этом смысле вероятность резкого увеличения МРОТ напрямую зависит в том числе от возможностей бюджета. А вот на фиксированные взносы ИП МРОТ не влияет (эту зависимость отменили в 2018 году).

МРОТ действительно важен как с регуляторной точки зрения, так и с индикативной, говорит доцент экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Регуляторный функционал МРОТ заключается в регулировании уровня минимальной заработной платы на рынке труда. Таким образом государство устанавливает тот минимум, который, как оно считает, в текущих экономических условиях позволяет гражданину покрыть его расходы на жизнь. Также в привязке к МРОТ работает расчёт пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и другим. Индикативный функционал МРОТ — это уже показатель социальной политики государства. Елена Григорьева замдекана экономического факультета РУДН замдекана экономического факультета РУДН

МРОТ вместе с показателем прожиточного минимума применяется как отправная точка для реализации программ борьбы с бедностью, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон. По её словам, он устанавливает стандарты уровня жизни для беднейших и наиболее уязвимых слоёв населения.

В богатых странах МРОТ и прожиточный минимум — это те инструменты, которые позволяют «дотянуть» бедных до достойного среднего уровня жизни, а в бедных — сделать так, чтобы бедные могли «выжить». Анна Духон ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Ранее прожиточный минимум в России рассчитывался по той же методологии, что и в СССР, и был привязан к потребительской корзине. В конце 2020 года Госдума не приняла упомянутый выше закон о привязке минималки к медианной зарплате.

Сейчас в среднем по России МРОТ составляет 12 792 рубля. В 2022-м он увеличится до 13 617 рублей, в 2023-м — до 14 176 рублей. К 2025 году, по оценкам Минтруда, минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, станет выше 16 тысяч рублей в месяц.