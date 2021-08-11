В Госдуме предложили повысить МРОТ на семь тысяч

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц. Текст документа размещён в Telegram-канале депутата Ярослава Нилова — одного из авторов инициативы.

В пояснительной записке отмечается , что принятый ранее новый механизм ежегодного установления МРОТ не способствовал его значительному увеличению: с начала 2021 года МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2019 году — 12 130 рублей.

Также приводятся данные Минтруда России, согласно которым в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей. При этом работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя будет отнести к «работающему бедному», поскольку МРОТ будет выше прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Президент потребовал от правительства РФ организовать регулярный мониторинг доходов малообеспеченных граждан и при необходимости предоставить им дополнительные меры социальной поддержки.