Путин поручил мониторить доходы бедных россиян

Президент России Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в поручении, адресованном правительству РФ, президент потребовал организовать регулярный мониторинг доходов малообеспеченных граждан и при необходимости предоставить им дополнительные меры социальной поддержки. Первый доклад по этому вопросу необходимо сделать до 1 ноября, далее — раз в полгода.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею введения сертификатов для бедных россиян, назвав её преждевременной. По его словам, чтобы увеличить доходы людей, применяются специально разработанные механизмы. Это и повышение уровня МРОТ, индексация пособий, детские выплаты, пособия по безработице и другие способы. Идея же продовольственных сертификатов не может прижиться в России, несмотря на неоднократные попытки их введения.