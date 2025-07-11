В Петербурге резко возросло количество убыточных предприятий Петростат: количество убыточных предприятий в Петербурге выросло на 21,5%

Количество убыточных предприятий на территории Санкт-Петербурга возросло с 951 до 1155, увеличившись за год на 21,5%, говорится в оперативных материалах Петростата. Кроме того, в 2,5 раза повысился уровень сальдированного финансового результата (суммарная прибыль минус суммарные убытки, СФР).

За первые четыре месяца нынешнего года предприятия в Петербурге смогли получить суммарную прибыль в триллион рублей, говорится в материале. При этом убытки же в общей сложности достигли показателя в 236 млрд рублей.

Ранее стало известно, что перебои в работе российских аэропортов 5–6 июля обернулись для авиакомпаний огромными убытками. По подсчетам экспертов, суточный финансовый урон таких компаний может составлять 20 млрд рублей. Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков заявил, что отмена одного рейса Boeing 737-800, рассчитанного на 158 пассажиров, может стоить компании до 23 млн рублей.

Кроме того, владелец петербургской воздушной гавани Пулково из-за ситуации с рейсами 4–7 июля недосчитался около 55 млн рублей. По словам представителей аэропорта, перебои связаны с мерами безопасности.