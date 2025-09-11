Празднование Дня города в Москве
Идея для завтрака из сосисок — хрустяще, сочно и очень вкусно

Иногда достаточно самых простых продуктов, чтобы приготовить завтрак, который станет любимым у всей семьи. Всего пачка сосисок и несколько листов лаваша превращаются в хрустящее и ароматное блюдо, которое готовится буквально за 10 минут.

Для основы берут 10 сосисок, 2 тонких лаваша, 180 г сыра, 3 яйца и специи. Лаваш нарезают полосками по длине сосиски, сыр натирают на терке. Яйца взбивают с солью и перцем. На край полоски кладут щепотку сыра, сверху сосиску, затем сворачивают в рулет, закрепляя край яйцом. Каждую заготовку обмакивают в яичную смесь и обжаривают на разогретой сковороде с небольшим количеством масла: сначала со стороны шва, затем со всех сторон до золотистой корочки. Готовое блюдо получается с аппетитным хрустом снаружи, тягучим сыром и нежной сосиской внутри. Подавать лучше горячими — такой завтрак понравится и детям, и взрослым, а готовится он быстрее, чем обычные бутерброды.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

