Умер звезда криминального реалити-шоу

Бывший новозеландский полицейский Грэм Белл, ставший звездой криминальных передач, скончался на 79-м году жизни от рака, сообщил RNZ. Мужчина прослужил в полиции 33 года, вышел на пенсию в 2001-м и стал ведущим.

Белл 13 лет вел реалити-шоу Police Ten 7 на канале TVNZ 2, которое быстро стало популярным. В 2014 году его сменил детектив-сержант Роб Лемото. Проект закрыли в 2023 году, к тому времени было снято в общей сложности 750 эпизодов за 29 сезонов.

Белл родился 24 декабря 1946 года и вырос в Франктоне. После непродолжительной работы на железной дороге он устроился в полицию, последовав примеру своего деда и нескольких двоюродных братьев. В 1980-х годах он дослужился до звания старшего сержанта и стал детективом-инспектором. В 90-х руководил расследованием нескольких громких дел, в том числе убийства Беверли Боума в 1998 году и полицейского констебля Мюррея Стреча годом позже. В 2001 году он был был удостоен медали за службу.

В 2008 году ведущий и детектив опубликовал автобиографию «Убийства, хаос и беспорядок». Одна из его дочерей пошла по стопам отца и тоже стала полицейским.

Ранее поклонники попрощались с 68-летним актером британского телесериала «Дуракам везет» Патриком Мюрреем. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.