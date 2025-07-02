Идея для обеда или ужина «Сытая семейка»! Гарнир и мясо в одной сковороде!

Идея для обеда или ужина «Сытая семейка»! Гарнир и мясо в одной сковороде!

Гречка с мясными шариками — сытное удовольствие в одной кастрюле! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для вкусного и сытного ужина. Ароматная гречка и нежные мясные шарики создают идеальный дуэт, который понравится всей семье!

Для мясных шариков смешайте 500 г фарша (говядина + свинина) с одной мелко нарезанной луковицей, 1 яйцом, 2 ст. л. манки, солью и перцем по вкусу. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех.

1,5 стакана гречки промойте и обжарьте на сухой сковороде 2–3 минуты до появления орехового аромата. Переложите в кастрюлю, залейте 3 стаканами кипятка, посолите и доведите до кипения. Аккуратно выложите мясные шарики поверх гречки, убавьте огонь и томите под крышкой 20 минут.

Секреты успеха:

Фарш лучше делать самостоятельно — так шарики получатся сочнее.

Для пикантности добавьте в фарш 1 ч. л. паприки.

Не перемешивайте гречку во время готовки — шарики сохранят форму.

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