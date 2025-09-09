Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 18:22

Идеальные котлеты для ночного дожора — калорий минимум, а какой вкус...

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовые котлеты, приготовленные по этому рецепту, — это легкое и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Нежные котлеты из крабовых палочек с сыром и яйцом сохраняют сочность без использования масла для жарки. Это блюдо станет отличным вариантом для полезного ужина или белкового перекуса.

1 упаковку крабовых палочек (200 г), 1 отварное яйцо и 50 г сыра натирают на мелкой терке. Добавляют 1 сырое яйцо, тщательно перемешивают. При желании вводят 1 ст. л. рисовой муки для более плотной консистенции. Формируют небольшие котлеты, выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Запекают в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкой румяности.

Подают с овощным салатом или легким соусом на основе йогурта.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
крабовые палочки
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
