Идеальные котлеты для ночного дожора — калорий минимум, а какой вкус...

Крабовые котлеты, приготовленные по этому рецепту, — это легкое и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Нежные котлеты из крабовых палочек с сыром и яйцом сохраняют сочность без использования масла для жарки. Это блюдо станет отличным вариантом для полезного ужина или белкового перекуса.

1 упаковку крабовых палочек (200 г), 1 отварное яйцо и 50 г сыра натирают на мелкой терке. Добавляют 1 сырое яйцо, тщательно перемешивают. При желании вводят 1 ст. л. рисовой муки для более плотной консистенции. Формируют небольшие котлеты, выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Запекают в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкой румяности.

Подают с овощным салатом или легким соусом на основе йогурта.

