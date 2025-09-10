Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Идеальное тесто для пиццы, которое можно заморозить: просто и вкусно, как в пиццерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальное тесто для пиццы, которое можно заморозить: просто и вкусно, как в пиццерии! Оно тонкое и эластичное. Тесто легко раскатывается, дает прекрасный подъем и после выпечки радует хрустящей корочкой и нежной структурой. Его можно приготовить с запасом и заморозить.

Ингредиенты

  • Мука — 500 г
  • Вода теплая — 315 мл
  • Дрожжи сухие — 5 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Масло оливковое — 10 г
  • Масло сливочное — 10 г

Приготовление

  1. Сухие дрожжи необходимо полностью растворить в теплой воде, после чего в этой же жидкости нужно соединить все остальные ингредиенты: просеянную муку, соль, сахар, оливковое и размягченное сливочное масло. Тесто следует тщательно вымешивать в течение 7–10 минут до тех пор, пока оно не станет абсолютно гладким, однородным и не будет липнуть к рукам, затем его нужно переложить в чистую миску, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте примерно на один час для подъема, пока его объем не увеличится в два раза.
  2. Подошедшее тесто обминают, разделяют на две или три части в зависимости от желаемого размера пиццы, раскатывают в тонкие коржи, выкладывают на них начинку и выпекают в заранее разогретой до 250 градусов духовке около 10 минут до румяности краев и расплавления сыра.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.

