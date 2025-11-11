Идеально гладкие пятки дома: неожиданный помощник на вашей кухне

Хотите избежать дорогущих педикюрных салонов и добиться шикарных ног своими силами? Обратите внимание на картофельную кожуру — уникальный природный увлажнитель и восстановитель грубой кожи.

Соберите нужное количество свежих картофельных очистков, залейте водой и вскипятите. Пусть покипят на маленьком огне примерно полчаса, пока шелуха не превратится в нежную массу.

Остудите отвар, перетрите очистки в пюре и наложите теплую кашицу на предварительно распаренные ножки. Спустя 15 минут смойте маску прохладной водой и смажьте ступни жирным увлажняющим кремом. Результат впечатляет: мягкая кожа, разгладившиеся трещинки и никаких болезненных ощущений!

