11 ноября 2025 в 16:13

Идеально гладкие пятки дома: неожиданный помощник на вашей кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хотите избежать дорогущих педикюрных салонов и добиться шикарных ног своими силами? Обратите внимание на картофельную кожуру — уникальный природный увлажнитель и восстановитель грубой кожи.

Соберите нужное количество свежих картофельных очистков, залейте водой и вскипятите. Пусть покипят на маленьком огне примерно полчаса, пока шелуха не превратится в нежную массу.

Остудите отвар, перетрите очистки в пюре и наложите теплую кашицу на предварительно распаренные ножки. Спустя 15 минут смойте маску прохладной водой и смажьте ступни жирным увлажняющим кремом. Результат впечатляет: мягкая кожа, разгладившиеся трещинки и никаких болезненных ощущений!

Ранее сообщалось, что после обработки ран зеленкой на коже нередко остаются стойкие зеленые пятна, которые портят внешний вид и не смываются обычной водой. Но не стоит расстраиваться: справиться с этой неприятностью можно быстро и без лишних затрат.

кожа
красота
здоровье
советы
Марина Макарова
М. Макарова
