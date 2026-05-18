И в тени, и под забором, и на солнце — растет везде: цветок, изюминка которого — бархатные листья

И в тени, и под забором, и на солнце — растет везде: цветок, изюминка которого — бархатные листья

Это растение ценят не за цветы, а за красивую бархатистую листву, напоминающую ковер из драгоценных камней в красно-бордовых, оранжевых, желтых, салатовых и даже пурпурных тонах с контрастными каймами и прожилками.

Его цветение — второстепенная, но тоже симпатичная деталь: мелкие лавандовые или сиреневые цветки собраны в невысокие колосовидные свечи на верхушках побегов, которые распускаются с июня по сентябрь.

Стоит ли сажать колеус на даче? Однозначно — да: этот многолетник невероятно неприхотлив, мирится с любой почвой, кроме застоя воды, а вредители и болезни практически не досаждают ему.

Он прекрасно растет как на солнце, так и в тени, под деревьями и заборами, легко переносит временную засуху и не требует сложных подкормок. На клумбе он уживается, не проявляя агрессии и не захватывая территорию.

Ранее был назван список бюджетных цветов для майской посадки.