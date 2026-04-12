И сырник, и нежное печенье — готовлю кяту с ореховой начинкой. Идеально к уютному чаепитию

И сырник, и нежное печенье — готовлю кяту с ореховой начинкой. Идеально к уютному чаепитию

Кяту подаю с чаем, кофе или молоком. Она хранится в контейнере несколько дней, остается мягкой. Можно разогреть в микроволновке — будет как свежая.

Что понадобится

Для теста: 400 г творога, 160 г сливочного масла, 4 ст. л. сахара, щепотка соли, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 380–420 г муки. Для начинки: 150 г грецких орехов, 6 ст. л. сахара. Для смазывания: 1 желток.

Как я готовлю

Творог перетираю, добавляю мягкое масло, сахар, соль, разрыхлитель, вмешиваю муку. Замешиваю мягкое тесто. Орехи измельчаю, смешиваю с сахаром.

Тесто раскатываю в пласт 3–4 мм, распределяю начинку, сворачиваю плотный рулет, слегка приплющиваю. Нарезаю треугольниками под углом.

Выкладываю на пергамент, смазываю желтком, при желании наношу узор вилкой. Выпекаю при 180 °C 20–25 минут.

