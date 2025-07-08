И к шашлыку, и на перекус: мариную баклажаны по-корейски и получаю вкусняху

Баклажаны по-корейски — это взрыв вкуса к любому мясу или самостоятельный перекус. Нежная текстура, пикантный маринад и аромат чеснока — идеальная закуска, которая никогда не надоедает.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2-3 шт;
- лимонный сок — 5-6 ст. л;
- оливковое масло — 6 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- сахар — 1 ч. л;
- зелень — 1 пучок;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны нарезать тонкими ломтиками.
- Смешать лимонный сок, масло, давленый чеснок, сахар и соль.
- Залить баклажаны маринадом, добавить рубленую зелень.
- Оставить в холодильнике на 2-3 часа.
Готово! Эти баклажаны исчезают со стола мгновенно — проверено!
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