И к шашлыку, и на перекус: мариную баклажаны по-корейски и получаю вкусняху

И к шашлыку, и на перекус: мариную баклажаны по-корейски и получаю вкусняху

Баклажаны по-корейски — это взрыв вкуса к любому мясу или самостоятельный перекус. Нежная текстура, пикантный маринад и аромат чеснока — идеальная закуска, которая никогда не надоедает.

Ингредиенты:

баклажаны — 2-3 шт;

лимонный сок — 5-6 ст. л;

оливковое масло — 6 ст. л;

чеснок — 2 зубчика;

сахар — 1 ч. л;

зелень — 1 пучок;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарезать тонкими ломтиками. Смешать лимонный сок, масло, давленый чеснок, сахар и соль. Залить баклажаны маринадом, добавить рубленую зелень. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

Готово! Эти баклажаны исчезают со стола мгновенно — проверено!

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