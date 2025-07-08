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08 июля 2025 в 06:19

И к шашлыку, и на перекус: мариную баклажаны по-корейски и получаю вкусняху

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-корейски — это взрыв вкуса к любому мясу или самостоятельный перекус. Нежная текстура, пикантный маринад и аромат чеснока — идеальная закуска, которая никогда не надоедает.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2-3 шт;
  • лимонный сок — 5-6 ст. л;
  • оливковое масло — 6 ст. л;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сахар — 1 ч. л;
  • зелень — 1 пучок;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать тонкими ломтиками.
  2. Смешать лимонный сок, масло, давленый чеснок, сахар и соль.
  3. Залить баклажаны маринадом, добавить рубленую зелень.
  4. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

Готово! Эти баклажаны исчезают со стола мгновенно — проверено!

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
рецепты
баклажаны
овощи
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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