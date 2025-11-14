Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Каварма по-болгарски — это не просто тушеное мясо, а настоящая душа балканской кухни. Ароматное, насыщенное, с легкой кислинкой от маринада и свежестью пряных трав — это блюдо способно перенести вас на солнечные склоны Балканских гор даже в самый хмурый день. Его готовят в каждом болгарском доме, передавая секреты из поколения в поколение. И поверьте, когда вы попробуете эту гармонию вкусов, она станет частым гостем и на вашем столе.

Вам понадобится: 1 кг свиной шеи, 4 луковицы, 6 болгарских перцев, 500 г шампиньонов, 4 помидора, пучок петрушки, чабер, 2 лавровых листа, 200 мл белого вина, соль, перец. Мясо нарежьте крупными кубиками и обжарьте до корочки в чугунной посуде. Добавьте нарезанный лук, позже — перец соломкой и пластинки грибов. Когда овощи станут мягкими, влейте вино и тушите 10 минут. Добавьте очищенные помидоры, зелень и специи. Готовьте под крышкой на медленном огне 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Подавайте в горшочках.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

