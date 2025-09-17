Хычины с картошкой и адыгейским сыром: кавказские лепешки без дрожжей, которые готовятся за полчаса

Хычины — традиционные тонкие лепешки Северного Кавказа. Их секрет в простом тесте без дрожжей и начинке, которую можно выбрать по вкусу. Можно приготовить вариант с картофелем и адыгейским сыром — сытно, ароматно и очень просто.

Ингредиенты

Для теста

Вода — 250 мл

Соль — 1 ч. л.

Мука — 400 г

Для начинки

Картофель — 350 г

Адыгейский сыр — 300 г

Соль — щепотка

Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

Шаг 1. В теплую воду добавьте соль и муку, замесите тесто. Накройте пленкой и оставьте на 30 минут.

Шаг 2. Отварите картофель, разомните в пюре. Сыр натрите на терке и смешайте с картофелем. Добавьте щепотку соли.

Шаг 3. Разделите тесто на 10 кусочков, скатайте шарики и накройте полотенцем на 5 минут.

Шаг 4. Начинку также разделите на 10 частей. Каждый шарик теста раскатайте в лепешку, положите в центр начинку, защипните края и аккуратно раскатайте в тонкий круг.

Шаг 5. Жарьте хычины на сухой разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны. Смажьте горячие лепешки сливочным маслом.

Шаг 6. Сложите готовые хычины стопкой, накройте миской и оставьте на 5–10 минут — они станут еще мягче.

Такие лепешки можно подать как самостоятельное блюдо или к мясу и салатам.

