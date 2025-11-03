Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 07:46

Хрустящий сырный кекс на завтрак: вкуснее хачапури и прочих лепешек с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно ароматный хрустящий сырный кекс, который станет вашим любимым завтраком. Вкус превзойдет все ожидания: хрустящая сырная корочка снаружи и нежная влажная текстура внутри создают идеальный контраст. Вкуснее хачапури и прочих лепешек с сыром!

Вам понадобится: 200 г муки, 150 г тертого сыра, 100 мл кефира, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, соль и специи. Размягченное масло взбейте с яйцами, добавьте кефир, муку с разрыхлителем и 100 г сыра. Тесто выложите в смазанную форму, посыпьте оставшимся сыром для хрустящей корочки. Выпекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистого цвета.

Яркий сырный аромат с нотками топленого масла и легкой кислинкой кефира делает этот кекс действительно вкуснее хачапури. Подавайте его теплым — это блюдо станет настоящей звездой вашего утра.

Ранее стало известно, как приготовить пончики, если дома есть стакан кефира.

