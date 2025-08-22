Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 09:15

Хрустящие баклажаны по-средиземноморски с чесночком: невозможно оторваться!

Баклажаны с чесноком: простой рецепт вкусной закуски Баклажаны с чесноком: простой рецепт вкусной закуски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт перевернет ваше представление о баклажанах! Секрет идеальной хрустящей корочки и нежной мякоти — в особом способе запекания. Блюдо настолько вкусное, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеете сказать «ужин готов».

Нарежьте 2 крупных баклажана продольными дольками толщиной 1 см. Посолите и оставьте на 20 минут — это уберет горечь и предотвратит впитывание лишнего масла. Промокните дольки бумажным полотенцем. Смешайте 3 ст. л. оливкового масла с 1 ч. л. паприки, щепоткой черного перца и 2 измельченными зубчиками чеснока. Смажьте смесью дольки с обеих сторон.

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите баклажаны на решетку (обязательно постелите пергамент!) и запекайте 20–25 минут до золотистой корочки, перевернув в середине приготовления. Подавайте сразу с соусом из греческого йогурта, рубленой зеленью и лимонным соком.

  • Совет: для еще более хрустящей корочки перед запеканием слегка обваляйте дольки в муке — это создаст невероятную текстуру!

Читайте также: закуска «Объединение» из баклажанов на зиму.

баклажаны
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простыерецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
