Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего жителя Ленинградской области, подозреваемого в ограблении криптообменника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области. По данным следствия, мужчина похитил портфель с 11 млн рублей и потратил деньги на покупку автомобиля Mercedes-Benz G-Class.

Молодой человек специально устроился охранником <...>, вынашивая план хищения денег. Выбрав момент, когда в кабинете финансового учреждения будет находиться лишь один менеджер, он зашел в помещение и сначала протянул ему руку для приветствия, а затем сразу же распылил в лицо содержимое перцового баллончика. Забрав выручку, налетчик покинул организацию, — говорится в сообщении полиции.

После нападения злоумышленник приобрел «Гелендваген» и уехал в Московскую область, рассчитывая скрыться у знакомых. Однако оперативники отследили его передвижения и задержали на автомойке в Павловском Посаде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением насилия и в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Москве мужчина ограбил пункт выдачи заказов в 3-м Нижнелихоборском проезде. Злоумышленник угрожал ножом 17-летней работнице, запер дверь и заставил ее пройти в зону хранения. Он забрал у девушки личное кольцо, а также украшения, предназначенные клиентам. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о разбое.