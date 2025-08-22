Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы

Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы В Ингушетии мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при пожаре от взрыва

Житель города Сунжа в Ингушетии Муса Харсиев спас мужчину после взрыва газовой трубы, сообщает издание «Фортанга». Отмечается, что инцидент произошел во время того, как рабочие рыли яму под канализацию на улице Ленина. В итоге один из сотрудников задел газовую трубу.

В результате произошел взрыв и сильный пожар. Один из рабочих, который находился в ясе, ударился о грунт и потерял сознание. Проживающий рядом Харсиев кинулся в яму и помог пострадавшему выбраться.

Рабочему удалось избежать серьезных травм. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

