22 августа 2025 в 11:39

Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы

В Ингушетии мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при пожаре от взрыва

Житель города Сунжа в Ингушетии Муса Харсиев спас мужчину после взрыва газовой трубы, сообщает издание «Фортанга». Отмечается, что инцидент произошел во время того, как рабочие рыли яму под канализацию на улице Ленина. В итоге один из сотрудников задел газовую трубу.

В результате произошел взрыв и сильный пожар. Один из рабочих, который находился в ясе, ударился о грунт и потерял сознание. Проживающий рядом Харсиев кинулся в яму и помог пострадавшему выбраться.

Рабочему удалось избежать серьезных травм. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш мужчина ценой своей жизни защитил супругу от нападения разъяренного пчелиного роя. Трагедия произошла в лесу, расположенном недалеко от деревни Кхандари в районе Шахдол.

Кроме того, американец Эндрю Кузик пережил тяжелый сердечный приступ и выжил благодаря своему чихуа-хуа по кличке Чамп. Пес, родившийся без двух лап, вовремя почувствовал неладное и буквально «подсказал» хозяину, что его жизнь под угрозой.

Ингушетия
взрывы
пожары
спасения
