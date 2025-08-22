Мать ученика застала учительницу в душе спортклуба и потребовала извинений В Москве женщина увидела учительницу в душе фитнес-клуба и потребовала извинений

В Москве в душевой одного из фитнес-клубов женщина сфотографировала учительницу, находившуюся в душе обнаженной, и потребовала от нее публичных извинений перед камерой за нахождение в общественном месте без одежды, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?». Инцидент начался с того, что педагог поприветствовала родительницу, которая заметила ее в душевой.

Изначально женщина неожиданно вышла, но вскоре вернулась с телефоном и начала съемку. После нескольких попыток записать видео, мать ученика начала обвинять учительницу. Испытывая сильный стресс, классный руководитель не стала спорить и, подчиняясь требованиям, извинилась и стала быстро одеваться.

Конфликт привлек внимание другой посетительницы, также учительницы, которая вступилась за коллегу и сообщила о происшествии администрации. Персонал клуба потребовал от женщины удалить все фотографии и видео, после чего аннулировал ее абонемент.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что у педагогов есть право на личную жизнь и персональные публикации в социальных сетях. Он призвал избегать двойных стандартов и не порицать учителей за фото в купальнике, которое может выставить любой другой человек.