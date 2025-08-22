Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:24

В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса

Российского бизнесмена Силко задержали в Армении по подозрению в убийстве

Бывшего президента федерации бокса Иркутской области Сергея Силко задержали в Армении по подозрению в убийстве четырех человек в 2003 году, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». На появившихся в Сети кадрах видно, как силовики укладывают лицом в пол мужчину, который представляется как Силко.

Отмечается, что бизнесмен подозревается в других преступлениях, совершенных с 1998 по 2003 год, включая вымогательство и исчезновение людей. В апреле 2024 года его заочно объявили в межгосударственный розыск и заочно заключили под стражу на два месяца в случае задержания. В ближайшее время Силко этапируют в Россию.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские задержали 41-летнего уроженца Калининграда, подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчины и 51-летней женщины. По версии следствия, предполагаемый преступник снимал у россиянки комнату. Будучи пьяным, он повздорил со знакомой и ее сожителем. В ходе конфликта мужчина убил пару и расчленил их тела.

До этого жителя Омской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за преступление, которое он совершил 21 год назад, Мужчина изнасиловал и убил женщину, а затем скрылся с места проживания. Вину в совершении преступления он признал полностью.

Армения
Россия
задержания
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса
В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине
В США объяснили, как Зеленский подставил Украину одним решением
В Европе просят защитить «Дружбу» от Украины
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.