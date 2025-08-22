В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса

Бывшего президента федерации бокса Иркутской области Сергея Силко задержали в Армении по подозрению в убийстве четырех человек в 2003 году, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». На появившихся в Сети кадрах видно, как силовики укладывают лицом в пол мужчину, который представляется как Силко.

Отмечается, что бизнесмен подозревается в других преступлениях, совершенных с 1998 по 2003 год, включая вымогательство и исчезновение людей. В апреле 2024 года его заочно объявили в межгосударственный розыск и заочно заключили под стражу на два месяца в случае задержания. В ближайшее время Силко этапируют в Россию.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские задержали 41-летнего уроженца Калининграда, подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчины и 51-летней женщины. По версии следствия, предполагаемый преступник снимал у россиянки комнату. Будучи пьяным, он повздорил со знакомой и ее сожителем. В ходе конфликта мужчина убил пару и расчленил их тела.

До этого жителя Омской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за преступление, которое он совершил 21 год назад, Мужчина изнасиловал и убил женщину, а затем скрылся с места проживания. Вину в совершении преступления он признал полностью.