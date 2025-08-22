Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме встали на защиту россиян в квартирном вопросе

Депутат Останина призвала не ограничивать покупку студий

Россияне покупают малогабаритное жилье не от хорошей жизни, заявила депутат Госдумы Нина Останина, комментируя предложение о введении запрета на приобретение студий в семейную ипотеку. В разговоре с НСН она заявила, что надо наказывать не людей, а застройщиков и банки.

В полноценной семье рождаются дети, и многие родители, с заботой о них, делают инвестиции впрок, поэтому я против каких-либо запретов. Не семьи надо наказывать, а застройщиков и банки, которые взвинтили цены. А то получается, опять бьем по людям, — заявила она.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.

Кроме того, у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например рассрочкой. Частные продавцы могут только снизить цену, добавила эксперт.

