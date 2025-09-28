Хрустящее наслаждение: этот фаршированный багет стал хитом в нашей семье

Фаршированный багет с курицей и сыром представляет собой сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или встречи гостей. Это кушанье сочетает хрустящую хлебную корочку и нежную начинку с пикантным вкусом.

Для приготовления потребуется: 230 г куриного филе, 1 багет, 115 г крем-сыра, 2 столовые ложки сладкой горчицы, 3 столовые ложки соуса барбекю, 1 столовая ложка острого соуса, 1 чашка тертого твердого сыра, 1 помидор, соль, сушеный чеснок и паприка по вкусу. Куриное филе запекают 30 минут с солью, чесноком и паприкой, затем охлаждают и разделяют на мелкие кусочки. Багет аккуратно разрезают вдоль и частично удаляют мякиш, оставляя слой толщиной около 1 см. Для соуса смешивают крем-сыр, горчицу, соус барбекю, острый соус, сушеный чеснок и половину тертого сыра. Соединяют соус с курицей, добавляют нарезанный помидор. Наполняют багет полученной массой, посыпают оставшимся сыром. Запекают при 180 градусах 15–20 минут до золотистой корочки.

Важно не пересушить курицу при запекании, чтобы начинка осталась сочной. Подают горячим, нарезанным на порционные куски.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.